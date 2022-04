Législatives 2022: Mamadou Lamine Thiam nommé Directeur de campagne du PDS

Après avoir tiré sur Macky et remis en cause le processus électoral, notamment le système de parrainage, le Parti démocratique sénégalais (Pds) a procédé à l'installation de son Directoire de campagne en direction des élections législatives du 31 juillet 2022. En effet, le Secrétaire général national du parti, Me Abdoulaye Wade, a mis en place jeudi un Directoire national de campagne pour les prochaines élections. Et c'est lui- même qui va présider le Directoire national.



En cas d’absence, il sera suppléé par un Directeur de campagne qui préside les réunions. Et pour ce dernier poste, le "Pape du Sopi" a porté son choix sur Mamadou Lamine Thiam, nommé Directeur de campagne. Ce dernier est assisté de Mme Rokhaya Diouf et de Abdoulaye Racine Kane.



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, il est souligné que le directoire de campagne est composé des maires nouvellement élus, de Présidents de Conseil départemental nouvellement élus, des députés en fonction, des membres du Secrétariat national, des Responsables des structures du Parti et des mouvements de soutien et des délégués régionaux désignés.