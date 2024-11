Législatives 2024 : Abdoulaye Sylla affirme qu’il fera de l’emploi des jeunes sa « priorité absolue »

Abdoulaye Sylla, tête de liste nationale de la coalition And Bessal Sénégal (ABS), a affirmé jeudi que l’emploi des jeunes sera sa « priorité absolue » s’il remporte les élections prévues le 17 novembre prochain.



« Si la coalition And Bessal Sénégal gagne les élections, je m’engage à placer l’emploi des jeunes au cœur de notre action. Un avenir prospère pour la jeunesse sénégalaise est essentiel au développement de notre pays », a-t-il déclaré lors d'une rencontre avec des journalistes, rapportée par l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).



M. Sylla a également profité de cette occasion pour rendre visite à des dignitaires religieux de Louga, dont le Khalife général de la famille omarienne, Thierno Bachir Tall, Serigne Mouhamedane Mbacké, ainsi que des représentants de la famille de El Hadji Malick Sy.



« La vie est difficile au Sénégal, et de nombreux jeunes, faute d’opportunités, choisissent l’émigration malgré les risques », a-t-il ajouté. Pour relever le défi de l’emploi, il propose de favoriser un environnement socio-économique propice à la réussite et à l’épanouissement des jeunes au sein de leur propre pays.



Ayant voyagé fréquemment à l’étranger, M. Sylla se dit « témoin des difficultés » auxquelles sont confrontés les expatriés sénégalais. « Si ces jeunes avaient été soutenus dès le départ, beaucoup auraient pu réussir ici, dans leur propre pays », a-t-il souligné, tout en exhortant la jeunesse à « faire preuve d’endurance et de persévérance face aux défis ».



Il a également abordé la question des « violences observées durant la campagne », estimant que ces actes sont souvent « le résultat du manque d’opportunités économiques pour les jeunes ».