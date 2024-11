Législatives 2024 : Amadou Ba appelle à une fin de campagne pacifique

Selon l'ancien Premier ministre, cette "campagne doit se terminer dans la paix, la sérénité et le respect mutuel, afin de permettre à chaque citoyen d'exprimer librement son opinion et de participer pleinement à ce moment démocratique en toute sécurité et transparence".

Cependant, le leader de la coalition “Jamm ak Njarin” qui est dans le Fouta depuis trois jours maintenant, continue le "travail de terrain par des visites de proximités dans les villages Semmé, Dembancane, Ranerou, Barkedji, Linguère, Dahra et chez les chefs religieux”.

En lançant sa 17e journée de campagne législative par un point de presse, ce mardi Amadou Ba, tête de liste nationale de la Coalition “Jamm ak Njarin”, a appelé les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité et de retenue.Selon lui, “les Sénégalais, confrontés à des difficultés en raison de la conjoncture actuelle, attendent des solutions concrètes à leurs problèmes que des discours va-t'en guerre de certains protagonistes aux conséquences incalculables”.