Sénégal : le ministre de l'Économie reçoit le directeur du Département Afrique du FMI pour discuter d'un nouveau programme économique

Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, a accueilli en audience, ce lundi 7 avril 2025, Abebe Aemro Selassie, le directeur du Département Afrique du Fonds Monétaire International (FMI). Cette rencontre, annoncée par le ministère via sa page Facebook, a permis d'aborder des sujets importants pour le Sénégal, notamment la signature d'un nouveau programme économique et financier.



Les échanges entre les deux personnalités ont principalement porté sur les démarches nécessaires à la mise en place de ce programme, en tenant compte des réformes économiques à entreprendre. Le FMI a exprimé sa volonté de continuer à accompagner le Sénégal dans ses efforts pour renforcer sa stabilité macroéconomique et améliorer la gestion de ses finances publiques.



Un des points saillants de la discussion a été l'impact de l’audit des finances publiques réalisé par la Cour des comptes, dont les résultats ont récemment été publiés. En réponse, le ministre Abdourahmane Sarr a réaffirmé l'engagement du Sénégal à maintenir une politique de transparence et à garantir un cadre macroéconomique solide, soutenable et conforme aux standards internationaux.