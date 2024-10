Législatives 2024 : Barthélémy Dias jette des piques à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye

Tête de liste de la coalition "Samm Sa Kadu’’, Barthélémy Dias n’a pas raté Ousmane Sonko et le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Le maire de Dakar traite le régime en place d’incompétent et demande aux électeurs de choisir sa coalition. "Samm Sa Kadu’’ compte abroger la loi d’amnistie votée par l’ancien régime et créer la haute cour de justice.

