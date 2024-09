Législatives 2024 : Cheikh Mahi Ibrahima Niass appelle les politiques au maintien de la stabilité et à la préservation de l'intérêt général

Lors de la clôture du Mawlid international de Médina Baye, dans la nuit de dimanche à lundi, Cheikh Mahi Ibrahima Niass, khalife général de la "Faydatou Tidjania", a insisté sur l'importance pour les acteurs politiques et les populations de toutes obédiences de préserver l'intérêt général et la stabilité du Sénégal.



Dans son discours, le khalife a souligné « la nécessité pour les populations de s'organiser afin d'accompagner les nouvelles autorités qui, selon lui, montrent une réelle intention de bien faire ». Il a également exhorté ces autorités à se mettre « au service des populations », tout en rappelant que chaque entité politique est libre de mener ses activités, mais que « le pouvoir et l'opposition doivent privilégier l’intérêt général ».



Le leader religieux, en présence de nombreux disciples sénégalais et étrangers, a poursuivi en déclarant que « tout projet politique doit être bâti sur l’amour du pays, le souci de préserver l’intérêt général et l’équilibre de la nation ». Selon l’Aps qui rapporte l’information, il a ensuite lancé un appel à la jeunesse, qu'il considère comme l'élite de demain, afin qu'elle soit préparée aux défis futurs. « Il nous faut une jeunesse consciente, ancrée sur des valeurs humaines et une forte spiritualité », a-t-il insisté.



Cheikh Mahi Ibrahima Niass a précisé que tout projet sociétal nécessite une « forte conviction et foi en Dieu ». Le guide religieux a également exprimé son inquiétude face aux conflits meurtriers dans plusieurs pays voisins tels que le Mali, le Nigéria, le Soudan, et le Burkina Faso, où des personnes de la même religion « s’entretuent ».