Législatives 2024 : Pastef/ Les patriotes présente ses candidats le 27 septembre

En prélude des élections législatives anticipées prévues le 17 novembre prochain, le parti Pastef ne veut pas perdre de temps. Il compte en ce sens organiser une cérémonie pour dévoiler toutes les informations importantes relatives à sa liste.



Le Premier ministre Ousmane Sonko et leader de Pastef va présenter la tête de liste de son parti. Il y est également prévu la présentation du directoire de campagne de Pastef/Les patriotes. Il y aura aussi la présentation des candidats dans les départements et et de ceux qui vont figurer sur la liste nationale. La cérémonie se tiendra au Grand Théâtre national le 27 septembre 2024.