Législatives 2024 : Pastef dénombre 7 blessés graves dans le convoi d'Abass Fall et met en garde contre les provocations

Pastef Les Patriotes dénonce des violences à l'encontre du convoi de la caravane dirigée par Abass Fall, tête de liste de la Coalition Pastef dans le département de Dakar pour les élections législatives du 17 novembre 2024.

Dans un communiqué émis par la coordination électorale départementale et signé par Ababacar Djamil Sané, Pastef condamne avec la « plus grande fermeté » l'attaque violente subie par son convoi durant la nuit.



« À hauteur de l'intersection de la boulangerie jaune, située à Sacré-Cœur, des partisans supposés de Monsieur Barthélémy Toye Dias, maire de Dakar et tête de liste de la coalition Sammu Sa Kaddu, ont, une nouvelle fois, perpétré une agression d'une brutalité inouïe contre des membres de notre caravane », peut-on lire.



Selon le communiqué, « cette attaque a fait de nombreux blessés, parmi lesquels sept (07) qui ont dû recevoir des soins urgents prodigués par notre équipe médicale ».



Lors de cette agression, poursuit le document, « plusieurs femmes ont été dépouillées de leurs biens personnels, notamment de leurs smartphones, bijoux et sommes d'argent. Après des recoupements et de nombreux témoignages, il semble que les assaillants appartiennent à un groupe tristement connu, agissant sous la protection de Monsieur DIAS ».



Toutefois, Pastef Les Patriotes appelle à l'opinion publique pour «condamner fermement ces actes de violence inqualifiables, qui n'ont aucune justification ». « Nous demandons également aux autorités compétentes de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute réitération de cette barbarie », lit-on dans le communiqué.



En dépit des capacités de défense de Pastef Les Patriotes, Djamil Sané et ses camarades ont choisi de faire appel aux « autorités afin de rester en cohérence avec l'appel du Président de la République pour des élections pacifiées ».



« Nous ne céderons ni aux provocations ni aux intimidations et poursuivrons sereinement nos actions de campagne pour aller à la rencontre des citoyens, avec pour objectif une majorité écrasante le 17 novembre prochain », ont-ils averti.



Pastef Les Patriotes se dit plus que jamais « mobilisés et déterminés » aux côtés de son leader, Ousmane Sonko dans cette « quête de rupture et de souveraineté ».