Baisse des quantités d’engrais à Ndioum Ngainth, affaire Branco : Guy Marius Sagna adresse 12 questions écrites au gouvernement de Sonko

J'ai adressé aujourd'hui douze (12) questions écrites au gouvernement du premier ministre Ousmane Sonko.



1- Le gouvernement a été interpellé sur la baisse de 75% des quantités d'engrais distribuées à Ndioum Ngainth.



2- un plaidoyer a été adressé au gouvernement du Sénégal pour un appui urgent et une discrimination positive pour le centre hospitalier régional de Ziguinchor qui manque de tout.



La moyenne de la charge salariale mensuelle supportée par l’hôpital régional de Ziguinchor dépasse 70 millions de francs CFA, tandis que la production mensuelle moyenne plafonne à environ 65 millions de francs CFA.



La subvention de l'Etat d'un montant annuel de trois cent quatre-vingt-dix millions de francs (390 000 000 FCFA) est particulièrement très en deçà des subventions allouées aux autres EPS de type 2.



3- ‎‎Objet : pas de professeur d'anglais au CEM de Nianga Edy

‎

‎Monsieur le ministre, est-il vrai qu'au CEM de Nianga EDY (IEF de Podor, IA Saint Louis), cela fait deux (02) ans que les élèves n'ont pas de professeur d'anglais?

‎

‎Monsieur le Ministre de l’Education Nationale, Est-il vrai que les élèves de troisième ont démarré les cours d’anglais en début Avril et n'avaient que 2 heures de temps par semaine alors qu’ils devaient passer le BFEM, un examen national où l’anglais est obligatoire ?

‎

‎Monsieur le ministre, le CEM de Nianga Edy aura-t-il un professeur d'anglais pour l'année scolaire 2025 - 2026?

‎

‎4- ‎‎Objet : informations demandées par la justice espagnole au sujet de l'affaire Juan Branco

‎

‎Monsieur le ministre, est-il vrai que cela fait un an que la justice espagnole demande aux autorités sénégalaises de leur transmettre les informations dont elles disposent relatives à l'enlèvement de l'avocat Juan Branco en Mauritanie et son incarcération à Dakar? Est-ce vrai que malgré plusieurs relances aucune information n'a été mise à la disposition de la justice espagnole ?

‎

‎5- ‎‎Objet : quatre mille (4.000) FCFA de "samp" à payer de Ziguinchor à Goudomp

‎

‎Monsieur le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, des concitoyens du département de Ziguinchor m'ont dit qu'entre Ziguinchor et Goudomp ils sont obligés sur tout le long de ce trajet de payer à des policiers 4.000 FCFA sans aucun reçu. Ces 4.000 FCFA sont le prix denla corruption pour pouvoir passer.

‎

‎Monsieur le ministre la représentation nationale vous invite à prendre les mesures urgentes pour mettre un terme à cette corruption organisée par des agents de police. Tenez-nous au courant de toutes les mesures que vous prendrez dans cette perspective.

‎

6- ‎Objet : 172 villages électrifiés en un trimestre contre 125 villages en un an, félicitations et bonne continuation !

‎

‎Monsieur le ministre, je tiens à travers vous à féliciter le gouvernement du Sénégal et l'ASER pour les actions entreprises dans votre département notament au niveau de l'ASER et qui ont abouti à l'électrification de 172 villages au premier trimestre de 2025 soit plus que la moyenne des villages électrifiés sous l'ancien régime qui était de 125 villages.

‎

‎Vous êtes sur la bonne voie. Bonne continuation !

‎

‎7- ‎‎Objet : félicitations au gouvernement du Sénégal sur la redevance audiovisuelle payée par Canal Plus

‎

‎Monsieur le ministre, je tiens à féliciter le gouvernement du Sénégal à travers votre personne pour la défense des intérêts du Sénégal. Le passage de la redevance audiovisuelle annuelle payée par la société Canal Plus de 75 millions de FCFA à 9% de son chiffre d'affaire annuel donc pour 2024 la somme de 4,5 milliards de FCFA est une des bonnes nouvelles de votre gouvernement. Bonne continuation !

‎

‎Cependant, Canal Plus informe ses clients qu'il a majoré de 10% ses différentes offres. Que comptez-vous faire pour protéger le citoyen consommateur?

‎

‎Monsieur le ministre, les consommateurs demandent que l'État du Sénégal demande à Canal Plus que l'accès aux chaînes nationales gratuitement soit une clause minimale obligatoire. Qu'en pensez-vous ?

‎

‎Dans ce domaine, quelle est votre politique pour l'émergence de champions nationaux ?



8- ‎‎Objet : mobilisation du budget alloué au déminage humanitaire en Casamance

‎

‎Madame le ministre, il m'est revenu que le programme de déminage humanitaire en Casamance a des difficultés liées à la mobilisation du budget alloué par l’État pour l’année 2025.

‎

‎Dans un contexte de retour de populations déplacées, le Centre National d’Action Antimines au Sénégal (CNAMS), à travers son Projet d’Assistance à la Lutte Antimines en Casamance (PALAC), peine-t-il à accéder effectivement aux fonds inscrits pour l’exercice en cours?

‎

‎Madame le ministre, le personnel connaît-il des retards de salaire ? Une suspension de la connexion Internet ? Une accumulation de factures d'eau et d'électricité impayées ? Les missions de supervision sur le terrain sont-elles effectuées ?

‎

‎9- ‎Objet : quand le poste de santé de Bissine sera-t-il fonctionnel ?

‎

‎Monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale, le poste de santé de Bissine est en construction depuis 2022 dans le cadre du PUMA. Il n'est toujours pas achevé. Je l'ai visité. il ne reste pas grand chose pour qu'il soit terminé.

‎

‎Monsieur le ministre, quand ce poste de santé sera-t-il terminé ? Monsieur le ministre, la qualité de ce poste de santé en certains endroits laisse à désirer et je suggère vivement au gouvernement d'auditer la construction de ce poste de santé sans que l'audit ne soit un frein à l'ouverture de ce poste de santé.

‎

‎Je demande au gouvernement que ce poste de santé soit rendu fonctionnel da's les meilleurs délais pour soulager les populations de Bissine et des environs. Je rappelle que les populations de Bissine sont revenues dans leur village et nombreux sont nos concitoyens de ce village qui ne sont toujours pas de retour. la fonctionnalité de ce poste de santé va encourager nos concitoyens de de retour à rester et ceux qui sont encore en Guinée-Bissau à rentrer chez eux.



10- ‎‎Objet : irrégularité des émoluments des chefs de villages de l'arrondissement de Niaguiss

‎

‎Monsieur le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, il m'est revenu que les émoluments reçus par certains chefs de villages de l'arrondissement de Niaguiss arrivaient avec des beaucoup de retards. Au 12 juillet 2025, certains chefs de villages étaient restés deux mois de suite sans recevoir leurs émoluments. Qu'est-ce qui explique cette situation ? Quand recevront ils leurs deux mois d'émoluments? Des mesures sont-elles prises pour régler cette irrégularité? Monsieur le ministre, compte tenu de l'importance des chefs de villages, toutes les dispositions doivent être prises afin que leurs émoluments leur parviennent dans les meilleurs délais.

‎

‎Monsieur le ministre, certains chefs de villages de l'arrondissement de Niaguiss n'ont pas de carte de chef de villages. Quelles dispositions allez-vous prendre pour que tous les chefs de villages puissent avoir leur carte?

‎

‎11- ‎‎Objet : litiges relatifs au terrain du CEM de Djifangor (commune de Niaguiss, département de Ziguinchor)

‎

‎Monsieur le ministre, des citoyens habitant Djifanghor comptent sur vous pour trouver une solution contre ce qu'ils considèrent comme une spoliation foncière dans la commune de Niaguis.

‎

‎Le terrain prévu pour la construction d'un CEM dans le plan du lotissement de Djifanghor, Lot numéro 1205, est en train d'être morcelé disent-ils.

‎

‎Monsieur le ministre, pouvez-vous éclairer notre lanterne sur ce problème et nous dire quelles mesures vous voudrez bien prendre ?

‎

‎12- ‎‎Objet : crise foncière dans l'arrondissement de Niaguis

‎

‎Monsieur le ministre, l'arrondissement est en proie à une crise foncière très grave. Les populations se plaignent que tout ou presque a été vendu dans les communes de Boutoupa Camaracounda et de Niaguis. Ces problèmes fonciers sont si graves que le risque est grand de voir des acteurs recourir à la violence si rien n'est fait urgemment.

‎

‎Monsieur le ministre est-il possible de réaliser un audit foncier ? Monsieur le ministre quelles mesures allez-vous prendre pour régler les problèmes fonciers dans l'arrondissement de Niaguis ?

‎

‎GMS,