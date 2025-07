Barthélémy Dias exige la libération des détenus politiques et interpelle Reporters sans frontières sur le cas Bachir Fofana

En marge de son point de presse tenu ce lundi, Barthélémy Dias a lancé un appel fort en faveur de la libération des détenus politiques. « Mes pensées vont vers mon frère Assane Diouf, Abdou Nguer, Badara Gadiaga, Moustapha Diakahaté, Ablaye Ndiaye entre autres », a déclaré le leader du mouvement Sénégal Bi Ñou Bokk.Il a également interpellé Reporters sans frontières (RSF) sur le cas du journaliste Bachir Fofana . « A travers Bachir Fofana, on cherche à museler une presse libre et indépendante. J’invite à ce titre Reporters sans frontières à prendre ses dispositions et ses responsabilités », a lancé l’ancien maire de Dakar.Et de prévenir : « Quant à nous acteurs politiques, nous ferons ce que nous avons à faire parce que si les prisons de ce pays doivent se remplir ; franchement, au stade où nous en sommes, c’est le cadet de nos soucis ».