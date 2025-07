Sénégal : Barthélémy Dias annonce la création d’une large coalition pour "faire face" au régime en place

En marge de son point de presse tenu ce lundi, Barthélémy Dias a annoncé la création prochaine d’une large coalition regroupant des acteurs politiques, des membres de la société civile, des activistes et des lanceurs d’alerte. Objectif affiché : faire front commun contre un régime qu’il juge dictatorial.



« Il y a une nécessité de mettre en place une vaste coalition d’acteurs politiques, de la société civile, d’activistes et de lanceurs d’alerte. Il est temps de se mobiliser, il est temps de manifester, il est temps de faire face pour ceux qui ont des penchants qui relèvent d’une pensée dictatoriale comprennent définitivement qu’ils n’impressionnent personne dans ce pays et qu’ils ont intérêt à revenir à la raison parce que ce qui se passe, nous ne l’accepterons plus », a lancé l’ancien maire de Dakar.