Législatives 2024 : "Takku Wallu Sénégal" et "Samm Sa Kaddu" s’unissent dans le département de Kaffrine

Les coalitions "Takku Wallu Sénégal" et "Samm Sa Kaddu" ont décidé de s'allier dans le département de Kaffrine en vue des législatives du 17 novembre 2024.

En soutien à "Takku Wallu Sénégal", la coalition "Samm Sa Kaddu" a mobilisé ses forces, organisant un rassemblement au stade régional de Kaffrine en présence de l'ancien ministre Abdoulaye Sow.



« Dans le département de Kaffrine, le 17 novembre vous choisirez ''Takku Wallu Sénégal'', pour servir l’intérêt supérieur de la nation », a affirmé Pape Djibril, candidat sur la liste nationale de "Samm Sa Kaddu".



Anta Babacar Ngom, deuxième sur la liste nationale de "Samm Sa Kaddu", a souligné que les enjeux de ces élections vont bien au-delà des intérêts partisans. « Le 17 novembre, c’est le rendez-vous du peuple. Les Sénégalais ne peuvent pas attendre jusqu’en 2050, leurs préoccupations sont pressantes. À nous, acteurs politiques, de défendre leurs intérêts. Nous avons le devoir et l’engagement de libérer le peuple », a-t-elle déclaré.



Elle a également appelé les « citoyens de Kaffrine à voter en faveur de "Takku Wallu Sénégal" pour assurer une majorité à l’opposition et permettre à l’Assemblée nationale de se consacrer pleinement au service du peuple sénégalais ».



Selon la présidente du Mouvement de l'Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC), « Il est impératif que la majorité revienne à l’opposition pour un véritable changement », a-t-elle ajouté.



Barthélémy Dias, tête de liste nationale de la coalition "Samm Sa Kaddu", a promis de revitaliser le secteur arachidier de Kaffrine. « Si vous nous confiez la majorité, nous relancerons la Sonagraines (ancienne filiale de la Sonacos) et développerons l’agriculture avec des semences de qualité », a assuré le maire de Dakar.



Selon lui, les députés élus sous la bannière de l’inter-coalition "Samm Sa Kaddu" et "Takku Wallu Sénégal" s’engageront à représenter et à servir le peuple sénégalais avec dévouement.