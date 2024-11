Législatives 2024 : la Plateforme des femmes pour la paix en Casamance appelle à des élections pacifiques

La Plateforme des Femmes pour la Paix en Casamance (PFPC) s'est fortement mobilisée pour les élections législatives anticipées du 17 novembre. Elle a dénoncé les actes de violence survenus dans certaines régions du pays pendant la campagne électorale. Lors d’une conférence de presse tenue ce samedi à Ziguinchor (sud), sa présidente, Ndèye Marie Diédhiou, a lancé un appel à des élections pacifiques et sans violence.



« Les scènes de violences physiques, verbales et autres intimidations notées dans certaines zones du pays durant cette campagne électorale font craindre des lendemains incertains pour notre pays et sa jeune démocratie. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance est plus que jamais engagée à dénoncer ces agissements qui risquent de porter un coup dur à notre pays », a déclaré Ndèye Marie Diédhiou, présidente de la Plateforme des femmes pour la paix en Casamance.



Rappelant la transition démocratique réussie du Sénégal, il y a huit mois, elle a insisté sur l’urgence de s’opposer à toute forme de violence. « Nous devons toutes et tous nous lever contre cette violence électorale en exigeant justice pour les victimes et en soutenant les politiques qui proposent des solutions pacifiques », a-t-elle affirmé.



Ndèye Marie Diédhiou a également souligné l’importance d’éduquer les jeunes générations aux valeurs du dialogue et de la compréhension mutuelle. « Nous restons convaincues que la violence n'est pas une solution, mais plutôt un problème », a-t-elle ajouté.



« Construisons ensemble un Sénégal où règne l'amour, la paix et le respect mutuel. Ensemble faisons entendre notre voix contre la violence et affirmons notre engagement pour un changement positif », a dit la présidente de la PFPC.



Enfin, elle a exhorté l’ensemble des citoyens à garantir un processus électoral apaisé et respectueux.

« Tous, pour une participation massive à une élection anticipée que nous voulons paisible partout au Sénégal », a conclu Ndeye Marie Diédhiou.