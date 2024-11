Législatives 2024 : le Forum Civil mobilise plus de 300 observateurs pour une supervision efficace du scrutin

Dans le cadre des élections législatives du 17 novembre, le Forum Civil a mis en place un Quartier Général électoral, sous la coordination de Birahime Seck, coordonnateur général du Forum Civil. Cette initiative vise à assurer un meilleur suivi et une supervision efficace des opérations de vote.



Plus de 324 observateurs seront déployés sur le terrain le jour du scrutin afin de remonter au fil du scrutin des informations classiques se rapportant au déroulement du processus, mais également d’informer de tout incident susceptible de porter atteinte à l’intégrité des opérations électorales



Dans la déclaration d’installation du QG électoral, le Forum Civil souligne que la prise en charge des dysfonctionnements et incidents remontés sera assurée par une cellule de veille électorale qui se structurera comme suit :



« Une chambre de collecte de données reçues des observateurs par les opérateurs de saisie qui en feront le traitement et qui restent en contact tout au long du scrutin avec les observateurs. Une chambre de décision qui recevra toutes les données et analyses reçues de la chambre technique pour gérer les incidents et interagir avec les autorités afin de prendre en charge les incidents », peut-on lire.