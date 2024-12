Législatives 2024 : les résultats positifs du programme 'USAID SENEGAL ÉLECTIONS SUPPORT'

Cet atelier a permis d'évaluer l'impact des activités des organisations de la société civile sur les groupes cibles prioritaires du programme "USAID SENEGAL ÉLECTIONS SUPPORT", à savoir les personnes en situation de handicap, les femmes, les jeunes et les nouveaux électeurs. L’objectif était aussi de mettre en valeur les bonnes pratiques en vue des prochaines échéances électorales.



Selon Alain Ayadokoun, directeur du NDI, le lancement de la campagne de sensibilisation a été rendu possible grâce à un financement antérieur. ''Il est important de souligner que notre intervention fait suite à un accord entre le gouvernement sénégalais et celui des États-Unis, avec un financement mis en place dans le cadre du programme USAID. Nous intervenons notamment sur la promotion du dialogue et l’éducation civique'', a-t-il indiqué.



Par ailleurs, les organisations de la société civile, qui avaient déjà bénéficié de petites subventions lors des élections législatives du 31 juillet 2022, ont joué un rôle clé dans la mise en œuvre de cette campagne. ''Nous avons travaillé avec ces organisations pour sensibiliser les électeurs, afin de garantir la bonne tenue des élections'', a précisé M. Ayadokoun.



Parmi les organisations impliquées figurent COSYDEP (Diourbel), HFE (Kaolack), PFPC (Ziguinchor), le Forum du justiciable (Thiès) et Guédiawaye Hip Hop (Dakar). À cela, s’ajoute le Cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal (CUDIS) ainsi que des acteurs de la communication digitale comme SÉNÉGAL VOTE et le journaliste consultant web Ayoba Faye. Tous ont été sollicités pour le succès du projet.



Dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, diverses activités ont été menées : caravanes, outils de communication (télévision, radios communautaires), guides, flyers, forums et ateliers inter-régionaux.



La mise en œuvre de ce projet a été orientée autour de trois grands axes : la sensibilisation au retrait des cartes électorales, les opérations de vote et la lutte contre les violences électorales.

Monsieur Ayadokoun a également exprimé sa satisfaction quant à l'impact du programme sur le déroulement des élections précédentes : ''La satisfaction réside dans le fait que le taux de participation a augmenté, que les violences observées au début de la campagne se sont réduites, et que les résultats obtenus étaient à la hauteur des attentes de la population'', a déclaré le directeur du NDI.



En outre, la réussite de cette campagne a conduit les participants à formuler des recommandations pour améliorer l’harmonie lors des futures élections. ''Des recommandations fortes ont été faites, notamment en ce qui concerne les primo-votants. Il a été suggéré d’intégrer l'éducation civique dans les programmes scolaires des collèges et lycées pour aborder les questions de gouvernance et de vote dès le plus jeune âge, sans négliger l’importance de la cellule familiale", ont exprimé les participants.



Ils ont, à terme, proposé des solutions pour éviter les discriminations envers les personnes en situation de handicap. ''Il est nécessaire de désengorger les listes électorales et de mettre en place un mécanisme facilitant le retrait des cartes électorales pour les personnes handicapées", a ajouté M. Ayadokoun.