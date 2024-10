Législatives 2024 : tête de liste de la coalition d'Amadou Ba, Abdoulaye Diéye démissionne pour rejoindre Macky Sall

Coup de théâtre dans l'arène politique sénégalaise. Abdoulaye Dièye, tête de liste départementale de la coalition "Jamm ak Njariñ" à Thiès, a annoncé tard dans la soirée d’hier lundi sa démission. Ce revirement inattendu intervient à un moment crucial de la campagne, à la veille des élections locales, laissant l’ancien Premier ministre Amadou Ba, leader de ladite coalition, dans une situation délicate.



L’ancien Directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) a justifié sa démission par le manque d’entente au sein de l’opposition, particulièrement concernant la mise en place d’une inter-coalition entre "Takku Wallu Sénégal", "Jamm ak Njariñ" et "Samm sa Kaddu". Dans une lettre rendue publique, Abdoulaye Dièye a exprimé sa déception face à l’absence de cette unité tant espérée.



« Après m'être investi corps et âme pour l'unité de l'opposition, en particulier dans ma chère ville de Thiès, je suis peiné de constater qu'un tel scénario ne s'est pas produit. La coalition "Jamm ak Njariñ", dont je suis la tête de liste à Thiès, a finalement décidé d’aller seule. Un homme politique mû par l’intérêt général ne peut s’engager dans une telle échappée solitaire », a-t-il expliqué.



Loyauté envers Macky Sall



Outre cette déception, Abdoulaye Dièye a évoqué sa loyauté envers l’ancien président de la République, Macky Sall, avec qui il a collaboré durant son mandat. Il a ainsi refusé de diriger une liste concurrente face à Macky Sall, soulignant : « Je m’interdis de faire face à lui et de diriger une liste concurrente. » Cette position de principe a renforcé sa décision de se retirer de la coalition "Jamm ak Njariñ".



Dans son message, Abdoulaye Dièye a également lancé un appel vibrant à l’unité de l’opposition, exhortant ses compatriotes à se mobiliser autour d'une "dynamique unitaire" pour faire triompher l’intérêt commun, au détriment des ambitions personnelles. Pour lui, le Sénégal est à un tournant politique, économique et social. Il a ainsi appelé à une "mobilisation républicaine" pour éviter que le pays ne sombre dans une crise.



« J’en appelle au sens élevé du devoir de tous les citoyens, conscients des dangers qui guettent notre cher Sénégal, et leur demande d’être debout, en votant massivement pour l’opposition unie dans le cadre de l’inter-coalition "Takku Wallu Sénégal - Samm sa Kaddu" », a-t-il lancé.