Législatives : Abba Mbaye félicite Pastef et tance l’opposition pour ses « règlements de comptes »

Au lendemain de la victoire éclatante du Pastef lors des élections législatives au Sénégal, Babacar Abba Mbaye, membre de Takhawou Sénégal, a salué la performance du parti dirigé par Ousmane Sonko. Dans une déclaration, il a souligné le caractère exceptionnel de ce succès, tout en critiquant les dérives qui, selon lui, minent l’opposition sénégalaise.



« Félicitations au Pastef. Une grande victoire construite par un leader constant dans ses choix stratégiques, avec une vision de la chose politique et de la compétition électorale parfaitement intégrées », a déclaré Babacar Abba Mbaye. Il a insisté sur le rôle central d’un parti qu’il qualifie de « ressorts insondables », en contraste avec une opposition fragmentée, davantage motivée par « des règlements de compte personnels et des ambitions à contretemps ».



L’homme politique a également appelé à concentrer les efforts sur les défis qui attendent le Sénégal. « Place au travail maintenant, c'est le minimum que nous devons à notre pays en crise depuis 2021, voire avant avec la COVID », a-t-il martelé, rappelant l’urgence de relever les nombreux défis économiques, sociaux et politiques du pays.