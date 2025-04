Conseil des ministres : les nominations de ce mercredi 30 avril 2025

Le président de la République a procédé ce mercredi en Conseil des ministres à plusieurs nominations au niveau du ministère de la Communication et au ministère de la Famille.



Au titre du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique



• Monsieur Madiaw DIOP, Ingénieur de conception en informatique est nommé membre du Comité directeur du Fonds de Développement du Service universel des Télécoms, en remplacement de Monsieur Mamadou Lamine SENE, appelé à d’autres fonctions ;



• Monsieur Silman CAMARA, Consultant en Finance est nommé président du Conseil d’Administration de Sénégal Connect Park, en remplacement de Monsieur Al Ousseynou COULIBALY.



Au titre du Ministère de la Famille et des Solidarités :



• Madame Khady SALL, sociolinguiste, titulaire d’un Master II en Gestion de Projets est nommée, présidente du Conseil d’Orientation de la Délégation générale à la Protection sociale et à la Solidarité nationale au Ministère de la Famille et des Solidarités, en remplacement de Monsieur Mouhamadou DIAW.



Au titre du Ministère de l’Education nationale :



• Monsieur Ibrahima FAYE, Juriste-conseil, matricule de solde n°518 222/J est nommé Inspecteur technique au ministère de l’Education nationale ;



• Monsieur Modou WADE, Inspecteur de l’Enseignement élémentaire, matricule de solde n°602 130/J est nommé Inspecteur technique au ministère de l’Education nationale ;



• Monsieur Amadou Bah BODIAN, professeur de l’Enseignement secondaire, matricule de solde n°652 224/A est nommé Inspecteur technique au ministère de l’Education nationale ;



• Monsieur Papa Ndiaga Coumba DIENG, professeur de l’Enseignement secondaire, matricule de solde n°626 917/E est nommé Inspecteur technique au Ministère de l’Education nationale;



• Monsieur Alioune GUEYE, professeur de l’Enseignement secondaire, matricule de solde n°603 566/D est nommé Inspecteur technique au ministère de l’Education nationale. Au titre du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture :



• Monsieur Georges Arman Yelognissédé DEGUENONVO, Inspecteur de l’Education populaire, de la Jeunesse et des Sports, matricule de solde n°633 179/ C est nommé directeur des activités socio-éducatives et de la vie associative, au ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture ;



• Monsieur Nalla Socé FALL, maître de Conférences Titulaire en Psychologie sociale du Sport (option Sciences et Techniques des activités physiques et sportives) matricule de solde n°607 088/M, est nommé directeur du Centre national d’Education populaire et sportif, en remplacement de Serigne Ali Cissé DIENE, appelé à d’autres fonctions. Au titre du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat :



• Madame Ndèye Awa BADJI, planificatrice, matricule de solde n°615 809/ G est nommé directrice de la Réglementation touristique du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, en remplacement de Monsieur Philippe Ndiaga BA.