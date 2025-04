Conseil des ministres : trois(3) projets de décret examinés et adoptés ce mercredi

Le gouvernement a examiné et adopté, ce mercredi lors de la traditionnelle réunion hebdomadaire trois projets de décret.



- le projet de décret fixant les attributions du ministre auprès du président de la République chargé du Suivi, du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 » ;

- le projet de décret modifiant le décret n° 2024-3410 du 12 décembre 2024 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Bureau opérationnel de Coordination et de Suivi des Projets et Programmes (BOCS) ;



- le projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Fonds pour la Préparation et le Suivi des Projets, Programmes et Réformes de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ».