Ligue des champions : Barcelone et l’Inter Milan se neutralisent dans un match spectaculaire (3-3)

La deuxième demi-finale aller de la Ligue des champions, disputée ce mercredi 30 avril, s’est soldée par un spectaculaire match nul entre le FC Barcelone et l’Inter Milan (3-3).



Marcus Thuram a ouvert le score d’une madjer (1ere), et Denzel Dumfries (21e) avaient cueilli les Catalans à froid. Ces derniers ont répondu logiquement avant la pause par Lamine Yamal (24e) et Ferran Torres (38e).



Les Italiens ont repris la tête grâce à Dumfries (64e) mais ont tout de suite été rejoints par les Espagnols (Sommer c.s.c, 65e).



Tout se jouera au match retour à Guiseppe Meazza mardi 6 mai prochain.