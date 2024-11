Législatives : La mission conjointe d’observation de l’UA et de la CEDEAO salue le « sens élevé » du patriotisme des Sénégalais

Après la proclamation des résultats provisoires issus des élections législatives anticipées, la mission d’observation conjointe de l’Union africaine (UA) et de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a procédait ce mardi à Dakar à la lecture de la déclaration liminaire. Suite à cette lecture, les observateurs ont salué le « sens élevé » du patriotisme des Sénégalais et le comportement pacifique des parties prenantes au processus ayant débouché sur la tenue « sans heurts » des élections législatives anticipées de dimanche.



« La mission conjointe d’observation de l’UA et de la CEDEAO salue le sens élevé du patriotisme et le comportement pacifique dont ont fait preuve les parties prenantes et les électeurs, sans heurts et dans une atmosphère largement pacifique, tout au long du processus électoral permettant aux électeurs d’exercer leur droit de vote sans entrave », a notamment déclaré Roland Kouassi Amoussouga Géro.



Les missionnaires ont magnifié l’efficacité des autorités et organes chargés de l’organisation dans la conduite et la coordination des opérations électorales qui a abouti à un bon déroulement du scrutin.



La CEDEAO et l’UA ont également salué le « fair-play » des acteurs politiques notamment les candidats malheureux qui ont félicité le parti Pastef, arrivé en tête après le comptage des voix, avant même l’annonce officielle des résultats.

Par ailleurs, la mission conjointe de la CEDEAO et de l’UA a formulé quelques recommandations à l’attention des autorités compétentes sénégalaises « afin de consolider ses références démocratiques, en particulier en ce qui concerne la gestion des élections dans le pays ».



Elle exhorte les autorités sénégalaises à adopter un bulletin de vote unique qui pourrait contenir tous les candidats et/ou les symboles des partis et des coalitions afin de réduire l’utilisation de bulletins de vote multiples et la réduction éventuelle des coûts liés à l’achat et à l’impression du matériel électoral. De faire des installations adéquates pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’accéder sans entrave aux bureaux de vote afin de garantir l’inclusion dans le processus électoral.



A noter que cette lecture sera suivie d’un rapport définitif en présence du chef de la mission de l’Union africaine, l’ambassadeur Calixte Aristide Mbari, de l’ambassadeur du Togo au Nigéria, Léné Dimban et du représentant du Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS).