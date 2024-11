Législatives à Tambacounda : le département de Goudiry échappe au Pastef

Le Pastef a réalisé un grand succès dans toute la région de Tambacounda, à l'exception du département de Goudiry, qui reste le seul bastion résistant face à la montée en puissance du parti d'Ousmane Sonko. À Goudiry, c'est la coalition Takku Wallu qui remporte le département, avec à sa tête Djimo Souaré. Ce dernier, pour la troisième fois, sera le représentant de son département à l'Assemblée nationale. Ancien coordonnateur du Prodac, Djimo Souaré renforce ainsi sa position dans ce vaste département, le plus grand du Sénégal.



La région de Tambacounda élit quatre députés : un pour chaque département, à savoir Tamba, Goudiry, Bakel et Koumpentoum. Le Pastef a remporté trois des quatre sièges, sauf à Goudiry, où la coalition Takku Wallu a conservé la majorité. Le Pastef a, en revanche, réussi à éliminer des figures emblématiques, comme l'ex-Premier ministre Sidiki Kaba et l'ancien directeur de la SN HLM, Mamadou Kassé, entre autres.



La région de Tambacounda compte un total de 287 149 électeurs, répartis de la manière suivante : 118 990 électeurs pour le département de Tamba, 66 767 pour celui de Bakel, 52 967 pour Koumpentoum et 48 425 pour Goudiry.