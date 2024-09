Législatives anticipées - Dépôt des dossiers : le tirage au sort des candidatures prévu ce jeudi

Le Directeur général des Élections, Birame Sène invite les partis politiques, coalitions et entités indépendantes à une séance de tirage au sort, ce jeudi 26 septembre 202. Dans un communiqué, il annonce que ce tirage déterminera l'ordre de passage pour le dépôt des dossiers de candidature pour les législatives, qui aura lieu du samedi 28 au dimanche 29 septembre.



« Le Directeur général des Elections invite les partis politiques légalement constitués, les coalitions de partis politiques légalement constitués et les entités regroupant des personnes indépendantes, à participer à la séance de tirage au sort qui se tiendra le jeudi 26 septembre 2024 à 10 heures dans ses locaux », lit-on dans un communiqué.



Ce tirage déterminera l'ordre de passage pour le dépôt des dossiers de candidature prévu du samedi 28 à 8 heures au dimanche 29 septembre 2024 à minuit, renseigne le document.



Le Directeur général des Elections précise que le tirage au sort concerne toutes les formations politiques et entités indépendantes désireuses de participer aux élections législatives anticipées.