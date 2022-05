Législatives de juillet : les dessous du « deal politique » entre Wallu et YAW

La coalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal ont trouvé des compromis pour aller vers les élections législatives de juillet 2022, en se donnant le maximum de chances pour bousculer la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar. Mais sous quel forma ?



Wallu Sénégal ne s’est pas fondue dans celle de Yewwi Askan Wi. Chacune de ses deux entités va aller aux législatives avec une liste nationale qui lui est propre. En réalité, il s’agit d’un compagnonnage départemental. Elles vont en effet se rejoindre dans les départements pour une liste commune. Il a été ainsi convenu que chaque coalition vienne renforcer l’autre dans un département où elle est dans une position favorable. Du point de vue national, chaque coalition aura sa liste nationale qui lui est propre.



À travers ce schéma, la coalition Wallu Sénégal s’est jointe à Yewwi Askan Wi après des tractations qui ont pris fin dimanche soir avec notamment la décision parallèle, de choisir Ousmane Sonko comme tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, de désigner Lamine Thiam au niveau national. Ce n’est point une fusion entre les deux coalitions, mais plutôt des accords dans le cadre électoral au niveau des départements.



Donc Sonko ne dirige pas la liste de la Grande Coalition Wallu. Mais au niveau des départements les 2 coalitions se sont entendues sur un modèle novateur qui consiste à unir leurs forces au niveau de chaque département.



Dans certains départements Yewwi va investir des candidats de Wallu mais avec la bannière Yewwi. Et dans d'autres départements Wallu va investir des candidats Yaw, mais sous la bannière Wallu. Chaque coalition va déposer sa propre liste mais avec un mix dans les départements.