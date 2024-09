Législatives du 17 novembre : les directives de Macky Sall à son parti

L’ancien chef de l'Etat, Macky Sall supervise à distance les préparatifs de son parti pour les élections législatives anticipées du 17 septembre. Le président de l'Alliance pour la République (APR) qui avait promis de s’investir dans ces élections pour leur permettre de gagner plus de localités n’a pas failli à sa promesse.



Selon les Echos, « Macky Sall à lâché ses commissaires politiques ». Désigné commissaire politique de l'Alliance pour la République (Apr) à Dakar, Augustin Tine a convoqué les autres responsables du département pour partager les directives données par leur mentor concernant les investitures sur les listes de l'Apr et de la coalition mise en place.



Ainsi, il est révélé qu' « Abdoulaye Diouf Sarr a été envoyé à Keur Massar, et Maïmouna Cissokho à Podor », rapporte le journal.