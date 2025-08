Sénégal : Olivier Boucal dévoile au Premier ministre l’Agenda national pour moderniser un service public “déboussolé”

Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du Service public, Olivier Boucal, a présenté ce lundi au Premier ministre Ousmane Sonko l'Agenda National de Transformation du Service public (ANTSP). Ce document, fruit d'un diagnostic approfondi, vise à moderniser une administration qu'il décrit comme "quelque peu déboussolée".



Olivier Boucal a expliqué que l'administration actuelle, héritée d'un contexte difficile, est confrontée à des textes "archaïques et inadaptés". Face à ce constat et aux "attentes et aux plaintes des citoyens", l'ANTSP a pour objectif de fournir une feuille de route claire pour des changements durables.



Le ministre a également insisté sur la nécessité de simplifier et digitaliser les procédures pour rendre l'administration plus "agile et accessible". Il a souligné que les problèmes de la fonction publique sont transversaux et touchent tous les ministères.



Pour éviter les échecs des réformes précédentes (qu'il fait remonter jusqu'en 1960), Olivier Boucal a annoncé une nouvelle approche en matière de gouvernance. Un organe de pilotage centralisé, logé au niveau de la Primature, permettra au Premier ministre de superviser toutes les actions de réforme.



Concernant le financement, un des points faibles des réformes passées, le ministre a dévoilé un nouveau modèle. « Le programme d'appui à la modernisation de l'État (PAMA), qui manquait de moyens, sera revu. L'État assurera désormais 80% du financement, les 20% restants étant recherchés auprès de partenaires techniques intéressés ».



Avec cette approche, Olivier Boucal se montre optimiste quant à la mise en œuvre rapide de l'ANTSP. "Dès lors que c'est validé par l'autorité. Donc, pour moi, nous allons démarrer la mise en œuvre incessamment parce que tout est déjà mis en place", a-t-il conclu.