Législatives du 31 juillet: Interdiction de circuler de région à région de samedi minuit à dimanche minuit

Le ministre de l'Intérieur a sorti ce vendredi un arrêté portant interdiction temporaire de circuler de région à région du samedi 30 juillet 2022 à minuit à dimanche 31 juillet à minuit. Ce, note le document administratif, "pour des raisons de sécurité".



Toutefois, les présidents d'institutions de la République, ministre et secrétaires d'Etat, députés, ambassadeurs, magistrats et greffiers, personnels des forces de défense et de sécurité, personnels de santé, ne sont pas concernés par cette interdiction.



Aussi, "à titre dérogatoire, des autorisations spéciales de circuler peuvent être délivrées par le ministre de l'Intérieur et les gouverneurs de région"

AYOBA FAYE

