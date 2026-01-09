Législatives en Centrafrique: le parti au pouvoir largement en tête, selon les résultats provisoires

En Centrafrique, l’Autorité nationale des élections (ANE) a proclamé jeudi 8 janvier à Bangui les résultats provisoires des législatives du 28 décembre 2025.



Une annonce faite à l’issue du recensement général des suffrages exprimés dans les 144 circonscriptions électorales du pays. Selon ces résultats, le Mouvement cœurs unis (MCU), parti au pouvoir, arrive en tête. Toutefois, plusieurs candidats indépendants ainsi que des formations de l’opposition dénoncent des cas de fraudes et une organisation jugée défaillante. De son côté, l’ANE affirme que les opérations se sont déroulées dans la transparence et sans incident majeur.



Selon les données publiées par l’Autorité nationale des élections (ANE), sur un peu plus de 2,3 millions d’électeurs inscrits en Centrafrique, le taux de participation s’est établi à 52,43 %.



À l’issue de la compilation des résultats du premier tour, le Mouvement cœurs unis (MCU), parti au pouvoir, arrive donc largement en tête avec 50 sièges remportés. Plusieurs figures du pouvoir exécutif, dont la majorité des ministres, font ainsi leur entrée à l’Assemblée nationale au titre de la huitième législature.



Vingt candidats indépendants ou de l’opposition élus dès le premier tour

Par ailleurs, 20 autres candidats, issus des rangs indépendants et des partis politiques, y compris de l’opposition, ont été élus dès le premier tour. Au total, 70 candidats ont été proclamés élus à ce stade du scrutin, parmi lesquels figurent huit femmes. Soixante-sept candidats sont, eux, qualifiés pour le second tour.



Conformément au Code électoral, les candidats et les partis politiques disposent d’un délai de cinq jours pour introduire d’éventuels recours.



Les résultats définitifs seront proclamés après examen par le Conseil constitutionnel. L’organisation du second tour interviendra par la suite, à une date qui reste à déterminer. Conformément à la nouvelle Constitution, la composition de l’Assemblée nationale passe de 140 à 144 députés, pour un mandat fixé à sept ans.



L'ANE avait annoncé dans la nuit du 5 au 6 janvier les résultats provisoires de la présidentielle du 28 décembre. Faustin-Archange Touadéra est déclaré vainqueur avec 76,15 % des voix dès le premier tour. De leur côté, Anicet-Georges Dologuélé obtient 14,6% des suffrages et Henri-Marie Dondra 3,19 %. Avant l'annonce de ces résultats provisoires, les deux opposants avaient dénoncé des fraudes. La participation s'élève à 52,42 %, selon l'ANE. Les résultats définitifs seront donnés par le Conseil constitutionnel le 20 janvier.