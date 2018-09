Législatives en RDC: dernière chance de recours pour les candidatures déboutées

Pour les élections législatives, un peu plus de 15 000 candidatures ou été reçues. La Céni en a rejeté au moins 282, parmi lesquelles des personnes supposées détenir des nationalités étrangères.



A la Cour constitutionnelle, on parle de plus d'une centaine de recours qui ont été introduits par des candidats députés nationaux. Certains de ces recours émanent des regroupements politiques tandis que d'autres ont été introduits par des candidats indépendants.



L'examen de ces recours a débuté jeudi dans quatre chambres d'audience mise en place par la Cour constitutionnelle. Plusieurs candidats recalés par la Céni crient à l'arbitraire. Ils parlent de règlements des comptes politiques.



C’est le cas du professeur Timothée Katanga Ya Mutumba Mukumadi qui, par ses avocats interposés, sollicite sa réhabilitation. Plusieurs autres candidats exigent la même chose. Les arrêts devraient être communiqués sous peu pour permettre à la Céni de publier la liste définitive des candidats à la présidentielle et aux législatives nationales dans le délai, soit au 19 septembre.