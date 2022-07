Législatives : la Coalition Bunt-BI accuse BBY de « débaucher » ses têtes de liste dans certains départements

La Coalition Bunt-BI accuse BBY (majorité au pouvoir) de « débaucher » ses têtes de liste dans certains départements en leur proposant monts-et-merveilles, ajoutant que cet argent public devrait servir à améliorer les conditions de vie des sénégalais, dans communiqué.



« La Conférence Nationale des Leaders de la Coalition BUNT-BI tient à informer l'opinion nationale et internationale que la Coalition BBY certaine de sa défaite le 31 juillet 2022 est en train de tout faire pour débaucher nos têtes de liste dans certains Départements en leur proposant monts-et-merveilles », lit-on dans le document.



Selon Bunt-Bi, cet argent public devrait servir à « améliorer » les conditions de vie des Sénégalais et que ces personnes ne « devraient utiliser leur position pour ces pratiques malsaines ».



« La politique est noble et personne ne devrait accepter de vendre sa dignité pour des satisfactions personnelles », rappelle la coalition dans un communiqué. Elle dit travailler à « obtenir au soir du 31 juillet 2022 la majorité des députés, afin de mettre en œuvre le programme Sénégal Entreprenant et Solidaire pour une Alternative Paisible et Crédible et sortir le pays de cette mal gouvernance économique dont le principal slogan est ‘’s'endetter pour des dons et non des investissements productifs’’.