Législatives : le CNRA entame lundi une campagne nationale de sensibilisation des professionnels des médias

Le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) entame lundi, par Thiès, une campagne nationale d’information et de sensibilisation des professionnels des médias sur « la couverture des activités électorales », dans le cadre des élections du 31 juillet.



Le lancement de la tournée sera présidé à Thiès par le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop. Le CNRA indique dans un communiqué que « tous les acteurs des médias (correspondants ou désignés es qualités) sont concernés par la campagne de sensibilisation qui se déroulera du 9 au 29 mai sous la forme d’ateliers de partage à organiser sur des sites-pôles dans cinq capitales régionales ».



Il précise que les participants attendus de tous les organes publics et privés de communication sociale (Radio, Télé, Presse Ecrite et en Ligne) seront reçus, suivant un agenda à partager, respectivement à Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor, Kaolack et Tambacounda. Selon le communiqué, la tournée sera bouclée à Dakar par une session consacrée aux radios communautaires.



L’autorité de régulation espère qu’au terme des ateliers, « les journalistes et autres acteurs impliqués dans la collecte, le traitement et la diffusion des messages relatifs au processus électoral seront présumés avoir mieux compris les enjeux pour la préservation des valeurs de la démocratie et (contextuellement) la responsabilité des acteurs dans la préservation de la cohésion nationale ».



Les participants seront sensibilisés sur les missions du CNRA en période électorale, les règles d’éthique et de déontologie qui fondent la profession de journaliste.