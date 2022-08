Legislatives2022 : Aminata Touré répond à Déthié Fall et « récuse » toute possibilité de cohabitation

La tête de liste nationale de la coalition au pouvoir (BBY), Aminata Touré, continue de revendiquer la victoire. Répondant aux leaders de l’inter-coalition YAW-Wallu qui se déclarent à leur tour majoritaires à l’Assemblée nationale, elle dit « récuser toute possibilité de cohabitation », les invitant à se « référer sur le nombre de députés sur la liste nationale ».



« Nous récusons toute possibilité de cohabitation comme déclarée par une certaine opposition. Et nous rassurons nos militants que nous restons majoritaires à l’issue de ce scrutin malgré une avancée de l’opposition », a dit Mimi Touré, appelant l’opposition à se « référer au nombre d’inscrits qui ont voté ».



« On a entendu un (opposant) parler du fichier en disant qu’ils ont gagné dans les zones où le fichier est important. La référence, ce sont les nombres d’inscrit qui ont voté. Cela n’a rien à voir avec la taille du fichier. Lorsqu’on saura le nombre de votants total et qu’on divisera par 53 qui est le nombre de députés sur la liste nationale, on aura ce qu’on appelle le quotient. Et chacun en fonction, du nombre de votants qu’il a eu, divisera par ce quotient et saura exactement combien de députés il aura en sa possession. Ça c’est aussi vieux que le code électoral », a-t-il expliqué.



Selon l’ancien Premier ministre, « il y a manifestement une non maîtrise du code électoral », car, considère-t-elle il n’y a aucune référence du code électoral du fichier. Mais plutôt le nombre d’inscrits et parmi eux, les votants. « A ce Mr qui faisait référence à cela, nous l’appelons à réviser et mettre à jour ses connaissances ».



En attendant la publication des résultats officiels, Aminata Touré persiste et signe sur la victoire de leur coalition. « Nous réitérons et rassurons nos partisans et responsables que nous sommes majoritaires », a-t-elle renchéri.