Legislatives2022 : « Notre victoire ne fait aucun doute » (Khalifa Sall)

C’est le flou est total au lendemain des législatives sénégalaises. Alors qu’aucun chiffre officiel n’est encore disponible. La coalition présidentielle a revendiqué dimanche soir la victoire. Mais les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi (oppisition) contestent. Face à la presse ce lundi, le président de la conférence des leaders, Khalifa Sall a déclaré que leur « victoire ne fait aucun doute ».



« C'est indéniable. C'est nous qui avons gagnés. Nous le disons par parce que nous mentons. Nous sommes différents des autres. Nous sommes des gens responsables. Nous nous basons sur les procès-verbaux. Notre victoire ne fait aucun doute », a déclaré Khalifa Sall.



L’ex-maire de Dakar explique ce succès en partie, par le fait que leurs leaders soient écartés de la course (la liste nationale des titulaires a été invalidée pour non-respect de la parité) « Le fait d'écarter nos leaders de la liste a été source de motivation. On les a répondus par les faits. Je suis sûr que si c'était à refaire, ils ne vont pas invalider notre liste », a-t-il dit.



Dimanche tard dans la nuit, Aminata Touré, tête de liste de BBY a annoncé leur victoire. « Nous avons gagné 30 départements » sur les 46 que compte le Sénégal, et des circonscriptions à l’étranger. « Ceci nous donne incontestablement une majorité à l’Assemblée nationale », a déclaré Aminata Touré.