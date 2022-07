Législatives2022 - YAW en tête au centre de l'école élémentaire Colobane de Rufisque

Les résultats provisoires issus des dépouillements commencent à tomber. Au centre de vote Ecole élémentaire de Rufisque, c’est la coalition Yewwi Askan Wi qui vient en tête.



Sur 529 inscrits, il y a eu 240 votants dont un bulletin nul. Yewwi Askan Wi a obtenu 79, Benno 68, AAR Sénégal 76, Wallu Sénégal 9, les Serviteurs de Pape Djribril Fall 6, Nantangué 1 alors Bokk Guiss et Bunt bi ont eu 00.



Au bureau 6, sur 531 inscrits, 234 ont voté dont 00 bulletin nul et donc 234 suffrages valablement exprimés. Yewwi Askan Wi a obtenu 94, Benno 58, AAR Sénégal 62, Wallu Sénégal 8, les Serviteurs de Pape Djribril Fall 11, alors Bokk Guiss1, Nantangué et Bunt bi ont eu 00.





Au bureau 2, sur 529 inscrits, 236 ont voté dont 1 bulletin nul. YAW a obtenu 91 voix, BBY 67, Aar Sénégal, 56, Wallu Sénégal 14, Serviteurs 05, Bunt Bi 01, Natangué 1, Bok Gis Gis 00.







Au bureau 7, sur 530 inscrits, 233 ont voté dont 3 bulletins nuls. YAW a obtenu 93 voix, BBY 66, Aar Sénégal, 46, Wallu Sénégal 14, Serviteurs 06, Bunt Bi 01, Bok Gis Gis 00.