Législatives2024 : 9960 cartes d'électeurs disponibles au Commissariat de Dieupeul, les retraits se font en masse (Reportage)

Mercredi 06 novembre 2024, au Commissariat de Dieupeul (Dakar), le décor fut tout autre. A l'entrée de la poste de police, un espace est réservé, sur le côté gauche, à l'attente. Plusieurs individus, des hommes, des femmes, des personnes en âge avancée, ont répondu présents. Si certains parmi eux étaient assis, d'autres ont préféré se tenir debout.



De l'autre côté, à droite, une salle dans laquelle quelques personnes faisaient des vas et viens. A l'intérieur, se trouvaient trois petits bureaux avec des documents, de la paperasse, des cachets, ordinateurs posés sur les tables. L'on pouvait apercevoir de loin, un petit groupe de personnes, des photocopies d'état civil à la main. Interrogées, elles informent qu'elles sont venues pour le dépôt de leur pièce d'identité.



Trouvé assis dans son bureau, l'agent de sécurité de proximité Ameth Mbodji est revenu, au micro de PressAfrik, sur leur mode de fonctionnement allant du dépôt à la récupération de la carte d'électeur.



D'abord, s'agissant du dépôt des pièces d'identités, notre interlocuteur d'expliquer : ''Le dépôt des cartes d'identités nationales démarre le matin à 8h, mais on est moins strict avec le dépôt car des personnes peuvent venir à des heures très avancées et négocier pour qu'on accepte leur dépôt. Comme il peut arriver des fois où la personne, au lieu de négocier, vient jouer sa dure, et dans le pire des cas, on refuse catégoriquement".



En ce qui concerne les cartes d'électeurs, a ajouté M. Mbodji, "les retraits se font de 15 heures à 17 heures. Après chaque dépôt, on donne un délai de 10 ou 15 jours dès fois, ça peut aller jusqu'à 1 mois ou plus surtout lorsque la Direction de l'Autonomisation des Fichiers note des erreurs sur les documents à fournir. Cela peut engendrer des retards et des rectifications '', a-t-il précisé.



Forte affluence pour la récupération des cartes d'électeurs



Une nette augmentation du nombre de personnes venues récupérer leur carte d'électeur a été constatée ces derniers jours au Commissariat de Dieupeul.



Cependant l'agent de sécurité a déploré le retard dans la récupération de ces cartes : ''Il y a des personnes qui viennent déposer leur pièce d'identité mais au lieu de passer la récupérer, elles préfèrent rester chez eux jusqu'à être vraiment dans le besoin en urgence pour venir se présenter à nous".



Avant d'enchainer : "Ce que nous avons remarqué ces derniers jours, c'est qu'il y a une augmentation du nombre de personnes qui récupèrent quotidiennement leur pièce surtout avec l'approche des élections législatives du 17 Novembre prochain".



Ameth Mbodji de détailler les chiffres des cartes disponibles et récupérées : '' Présentement, nous avons un total de 9960 cartes disponibles. Mardi (05 novembre), le nombre de retrait était à 98 cartes, lundi (04 novembre), c'était seulement 49. Le nombre varie chaque jour ''.



Des lenteurs dans la distributions des cartes...



Devant la porte de la salle de récupération des pièces, un jeune du nom de Mohamed Diop, venu récupérer sa carte, s'impatientait. Interrogé, il a dénoncé les lenteurs dans la distribution de ces cartes.



''Je suis venu ici à 8 h passé de quelques minutes espérant prendre ma pièce ce matin mais à ma grande surprise on me dit que c'est à partir de 15 heures qu'il faut que je la récupère. Pourtant ils auraient pu nous faciliter la tâche en nous les remettant maintenant, car on a d'autres occupations''. s'est-il indigné.



A la question de savoir pourquoi il a attendu aux derniers moments avant les élections législatives pour venir récupérer sa carte d'électeur, il a expliqué qu'il n'avait pas trouvé un temps propice pour des démarches liées au dépôt d'un duplicata raison pour laquelle il n'a attendu que maintenant pour récupérer sa nouvelle carte qu'il a déposé au mois d'octobre passé après qu'il ait perdu son portefeuille contenant une somme d'argent et son ancienne pièce.



Pour ce jeune garçon, avoir une nouvelle carte pourrait lui permettre de contribuer à donner de la force au parti au pouvoir car il dit croire sans arrière pensée au projet qui va, selon lui, "aider la jeunesse à avoir de nouveau espoir envers les dirigeants".