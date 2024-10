Législatives2024 : Abdoulaye Sylla désigné tête de liste de la coalition ‘’And Bessal Sénégal Senegal’’ (ABS)

Abdoulaye Sylla, président directeur général (Pdg) de l'entreprise ECOTRA, a dévoilé ses ambitions politiques, dimanche à Dakar, lors du lancement de la coalition ‘’And Bessal Senegal’’ (ABS). Désigné tête de liste de ladite coalition, M. Sylla met au cœur de ses ambitions la transformation sociale au niveau économique. Selon lui, le secteur privé doit impérativement être l'un des leviers majeurs de notre développement. Etant le patron de la première entreprise de BTP du Sénégal en 2020, M. Sylla compte mettre son expérience d’opérateur économique au service de la création d’emploi.



« En tant que tête de liste de la coalition And Beesal Senegal, je veux servir mon pays comme je l'ai toujours fait. Je veux redoubler d'efforts et plus énergiquement mon idéal de transformation sociale, au niveau économique à partir de mon expérience, de mon vécu, et de ma conviction selon laquelle, le secteur privé doit impérativement être l'un des leviers majeurs de notre développement. Je veux avec tout ce qui m'accompagne donner le meilleur de moi-même et mettre mon expérience professionnelle d'opérateur économique au service de la création d'emplois, de la création de valeur ajoutée, de la création de richesse anticipée, pour donner à notre jeunesse, non pas que des mots et parole futile, mais des moyens de sa dignité et de son sens de responsabilité de contribuer à bâtir notre pays », a déclaré Abdoulaye Sylla.



Par ailleurs, a précisé M. Sylla : « Dans cette assemblée nationale de rupture et de type nouveau, nous défendons la liberté d’entreprendre dans la sérénité et dans le respect. Nous montrerons le chemin de croissance, de l’équité… Nous forgerons un nouveau Sénégal. Toute personne qui voudra venir me voir, c’est dans le social que tu vas me trouver. L’Etat ne crée pas de l’emploi. C’est le secteur privé national qui créait de l’emploi. C’est la raison pour laquelle je me suis engagé à défendre le secteur privée nationale ».



Mieux, a-t-il poursuivi : « Il y a une pression fiscale terrible. Trop d’impôt, tu l’impôt. Si Dieu nous donne la chance d’aller à l’Assemblée nationale, nous ferons tout pour que les impôts qu’on impose aux chefs d’entreprises, nous allons voter des lois qui vont permettre de les encadrer pour pouvoir mener leurs activités, pouvoir bénéficier de moyens financiers qu’ils pourront garder dans les banques. Faire de telle sorte que les Sénégalais puissent avoir accès aux financements, et de créer d’emploi. Je suis un chef d’entreprise qui a 2000 emplois. En 2020, je suis la première entreprise de BTP du Sénégal avec un chiffre d’affaires de 52 milliards de F CFA. Il s'agit, de servir le pays dans la transformation sociale, avec le secteur privé comme atout majeur et créateur de richesses et d'emplois pour les jeunes ».



Le leader d'ABS compte créer une dynamique d'ensemble pour restaurer la liberté d'entreprendre et d'être autonome financièrement.



Pour Mounirou Sy, directeur de campagne de la coalition, la cohésion sociale et la justice seront les maîtres-mots de la campagne électorale. « Les élections se gagnent par la jeunesse et Abdoulaye Sylla a compris cela en les responsabilisant. Pour la campagne, nous allons opter pour la proximité, pour expliquer aux Sénégalais, qui est Abdoulaye Sylla et, ce qu'il a fait pour la population depuis le plus grand centre de dialyse du pays, les soutiens aux femmes, aux familles religieuses, entre autres ».