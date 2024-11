Législatives2024-Centre unité 14 Parcelles Assainies : le maire Djamile Sané déplore le manque d'affluence

Après 21 jours de campagne, l'heure de vérité est en fin arrivée. Dans la capitale et partout dans le pays, les populations sont sorties pour accomplir leur devoir civique ce dimanche 17 novembre 2024. Aux Parcelles Assainies, au centre unité 14, le maire Djamile Sané a effectué son vote au bureau numéro. Après avoir accompli son devoir, le directeur de campagne du département de Dakar du parti Pastef a déploré le manque d'affluence noté dans le centre à ces heures. Et il a invité les populations a sortir massivement et à voter dans la paix.



A noter que c'est le plus grand centre des Parcelles Assainies avec 22 bureaux, 12577 inscrits. Le vote a démarré à 8h 10mn.