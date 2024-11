Législatives2024 : Macky Sall perd les départements de Fatick et de Foundiougne

L'ancien président de la République, Macky Sall, n'est plus "Dieu" chez soi. Il a été battu dimanche 17 novembre à l'issu des élections législatives anticipées, dans son fief, Fatick et Foundiougne, où il n'a perdu aucune élection depuis plus de 10 ans. Dans ces deux départements, le parti Pastef d'Ousmane Sonko est arrivé largement en tête.



Cependant, l'ancien chef d'Etat a remporté la commune de Fatick avec 538 voix, 3535 voix pour le Pastef. Macky Sall a aussi gagné la commune de Ndiob à 57% et la commune de Diarèfe.



Par ailleurs, le Pastef a raflé 13 sur les 17 communes qui composent le département de Fatick. Ils s'agit entre autres des communes de Tataguine, Diofior, Fimla, Dioum, Dialas, Diaxao, qui compose le département de Fatick.