Législatives2024 : «Si la tendance se maintient, à Rufisque, on pourrait être autour de 60 % », Abdourahmane Diouf

Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, vient d’accomplir son devoir citoyen à l’école Colobane 1 de Rufisque Nord, dans la région de Dakar, où il a eu le privilège de faire ses études primaires. Selon le ministre ‘’globalement dans le département, on est au taux de 22 %’’. Pour lui, à Colobane et à Gouye Mouride, le taux est à de 30 %. Ce qui fait dire à M. Diouf que ‘’les Rufisquois sont au-dessus de la moyenne nationale en termes de participation’’. Selon lui, ‘’si la tendance se maintient, à Rufisque, on pourrait être autour de 60 %’’.



« J’ai effectué mon devoir d’élection à l’école Colobane 1, ou j’ai eu le privilège de faire mes études primaires. Par la suite, c’est un quartier qui s’est beaucoup agrandi. Je suis venu faire le tour des autres centres. Le centre Gouye Mouride notamment qui est le centre le plus grand. Le premier constat, c’est le calme, la sérénité des citoyens Sénégalais qui sont venu voter ».



Selon lui, ce dimanche, le jour de vote des élections législatives anticipées, n’est pas le jour des ‘’hommes politiques, c’est le jour des citoyens Sénégalais’’ qui, à intervalle régulier, « doivent choisir leurs dirigeants qui sont extrêmement importants pour la marche du pays. Le choix des députés. Et nous avons constaté que le citoyen est venu calmement, sereinement exercer son droit de vote. Je m’en réjouis », dit-il.



Par ailleurs, le ministre poursuivant ses propos, ajoute : « Comme l'a dit le président de la République, nous attendions d'avoir de la paix et de la sérénité. Le deuxième point est lié au taux de participation. Globalement, dans le département de Rufisque, on est au taux de 22 %. Mais sur les deux centres que je viens de visiter à Colobane et à Gouye Mouride, on est au taux de 30 % ». Ce qui veut dire selon le ministre, « les Rufisquois sont au-dessus de la moyenne nationale en termes de participation et que si la tendance se maintient, a Rufisque on pourrait être autour de 60 % ».



Pour conclure, Abdourahmane Diouf soutient que : « Plus on aura un taux de participation élevé, plus la démocratie sénégalaise va s’en sentir ragaillardie, plus les députés qu’on va élire auront de la représentativité. Au-delà d’être député, il faut aussi bénéficier de la légitimité populaire ».