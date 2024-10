Législatives2024 : campagne numérique, Macky Sall en mode e-candidat, à l'instar de Karim Wade

L’ancien président sénégalais demeure politiquement actif, malgré son absence du pays. Macky Sall, tête de liste de la coalition Takku Wallu Sénégal, adopte actuellement une approche de campagne à distance pour les législatives. Face aux menaces "d’arrestation" au Sénégal, Macky Sall se voit-il contraint de limiter sa présence physique sur le terrain ?



En tous cas, il mobilise ses partisans avec ingéniosité. C'est principalement via des appels téléphoniques et des échanges numériques qu'il maintient la cohésion et la détermination de ses militants, malgré les défis.



Lors de la rencontre de l'inter-coalition Sàmm Sa Kàddu Takku Wallu Sénégal dans le département de Thiès, alors qu’Abdou Mbow, ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, s’adressait aux militants, Macky Sall l’a appelé en direct pour s’exprimer à travers lui. Abdou mbow, tenant le téléphone d’une main et le micro de l’autre, a ainsi relayé les propos de l’ex-président, transformant la réunion en une scène surréaliste.



Selon Macky Sall, il est urgent de se lever pour consolider « la démocratie et préserver les acquis, notamment notre économie. »



Il rappelle que : «Thiès a toujours été la ville du refus, et la grève des cheminots a été un moment historique qui le confirme. Je crois que le département de Thiès est stratégique, avec quatre députés sur la liste départementale. Le combat, c'est d'être au contact des populations, la proximité. »



D'après lui, chaque acte doit être posé en faveur du Sénégal. Macky Sall a déclaré que c'est d’ailleurs ce qui l’a amené à prendre la décision de diriger cette liste : « J'ai décidé de diriger une coalition pour l'intérêt du Sénégal, ce n'est pas pour chercher à être élu. » Il a ajouté que cela vaut également pour tous les leaders engagés dans cette noble cause.



Avant de conclure, il a remercié l’ensemble des alliés de l'inter-coalition, ainsi que les leaders thiessois, dont Augustin Tine, Abdou Mbow, Abdoulaye Dièye, etc. À propos d'Abdoulaye Dièye, Macky Sall a salué son choix de le soutenir : « C'est un acte de générosité et de courage, et je le remercie. »



Rappelons que Karim Wade avait choisi, lors de la présidentielle de 2024 de renforcer sa stratégie de campagne à travers l’application WhatsApp et X (anciennement Twitter). En misant sur ce canal direct et largement accessible, Wade-fils s’adresse directement aux Sénégalais en diffusant son message auprès de segments ciblés de la population.



Face à cette bataille numérique, qui constitue d’ailleurs la force du Parti Pastef les Patriotes, Sall et Wade s'y mettent aussi laissant la mobilisation politique classique au Sénégal.