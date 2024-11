Législatves2024 : "C'est une victoire qui sonne le glas de la retraite définitive de nombreux politiciens"(Mimi Touré)

Aminata Touré, soutien du parti Pastef aux élections législatives anticipées, s'est félicitée de la "victoire écrasante" obtenue par le parti d'Ousmane Sonko dimanche 17 novembre. Selon le haut représentant du président de la République, elle "sonne le glas de la retraite définitive de nombreux politiciens".



"N’ayons pas le triomphe modeste: c’est une victoire écrasante, sans appel qui consacre la fin définitive d’une époque politique et sonne le glas de la retraite définitive de nombreux politiciens", a écrit Mimi Touré sur X.



Elle a poursuivi : " Le Peuple sénégalais nous a accordé un vote de confiance sans équivoque. Il ne nous reste plus qu’à nous retrousser les manches pour transformer notre pays en profondeur et le sortir définitivement de la pauvreté".



Elle a terminé en remerciant les Sénégalais : "Yéné dji mot na, liggueyal Sénégal réka si dès".