Leonardo furieux des cas de Covid-19 au Psg

Angel Di Maria, Leandro Paredes, Neymar... Tous les trois positifs au Covid-19, les joueurs sud-américains ont provoqué un gigantesque tollé en interne au Paris Saint-Germain. Face à ces contaminations inattendues, le champion de France tremble à l'idée que le club ne se transforme en cluster. Selon les informations de l'Equipe, le directeur sportif parisien Leonardo n'apprécierait que modérément cet épisode aux conséquences désastreuses tant sur le plan sportif avec les possibles reports des matchs face à Lens et l'OM, que sur l'aspect médiatique.



Thomas Tuchel qui ne souhaitait pas le report du match face au Racing, peste face au manque de profondeur de l'effectif avec les multiples départs ces dernières semaines. Car en plus de Di Maria, Leandro Paredes et Neymar positifs au Covid-19, l'entraîneur doit composer avec un effectif amputé par les départs de Cavani, Meunier, Thiago Silva, Choupo-Moting, Sergio Rico, Kouassi et Aouchiche. Une situation rocambolesque qui provoque des tensions au PSG...