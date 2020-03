Les 22 notaires sursoient à leur grève de la faim

Le Collectif des 22 notaires constituant la promotion de la première édition du concours d’accès à la profession et qui coure derrière le décret de nomination à la fonction depuis sept (7) ans a été reçu, par Me Aissatou SOW BADIANE Présidente de la chambre des notaires du Sénégal, Me Amadou Moustapha NDIAYE Président du Comité des sages de la profession.





"Tenant compte de l’appel à l’apaisement et à la concertation pour trouver dans les prochains jours une solution définitive, le collectif décide de surseoir à l’observation de la grève de la faim. Espérant les meilleurs résultats de cette médiation, le collectif exprime ses plus vifs remerciements à l’ensemble de ses soutiens", peut-on lire dans le communiqué parvenu à PressAfrik.