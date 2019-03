Les 'Citizens' reprennent la tête de Premier League

Manchester City, qui compte un match en moins à jouer par rapport à Liverpool en raison de sa présence continue en FA CUP, n'a pas laissé passer l'occasion de reprendre la tête de Premier League alors que les 'Reds' devront affronter Tottenham, dimanche à Anfield.



Afin de faire les choses de la manière la plus en adéquation avec son statut de champion en titre, Manchester City a su s'appuyer sur deux de ses hommes forts tout au long de cet exercice 2018-2019. C'est d'abord Bernardo Silva qui a ouvert la marque après 5 minutes de jeu. Suite à un mouvement à trois entre De Bruyne, Aguero et lui-même, l'international lusitanien a conclu d'une frappe au ras du poteau pour donner un avantage rapide aux joueurs dirigés par Pep Guardiola (5').



Sur une relance manquée de la défense de Fulham, c'est ensuite Sergio Aguero qui a su être opportuniste. Consécutivement à une passe de Bernardo Silva, l'Argentin n'a eu aucun mal à faire la différence devant Le Marchand puis tromper Rico d'un tir croisé afin de doubler la mise



Développant un jeu collectif indéchiffrable pour une équipe locale complètement dépassée, Manchester City aurait pu tripler le score en seconde période, mais Wlaker a vu son tir terminer sa course sur le poteau de Rico. Avant cela, Kevin De Bruyne avait notamment été remplaçé par Ferdandinho.



Vainqueur de la League Cup cette saison, Manchester City continue sur son rythme infernal et est toujours en course pour conserver son titre en Premier League avec l'espoir de gagner la FA Cup et la Ligue des champions.



Avec Besoccer