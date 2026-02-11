Premier League : Liverpool domine Sunderland et se replace

Renversé sur le gong par Manchester City ce dimanche (2-1), Liverpool se devait de réagir. En déplacement sur la pelouse de Sunderland qui restait sur trois défaites en cinq matches, les Reds voulaient relancer la machine. Longtemps, la domination était assez stérile pour l’équipe d’Arne Slot et accouchait d’un premier acte nul et vierge.



En seconde période, c’est sur un corner que Mohamed Salah centrait vers le second poteau où la tête de Virgil van Dijk se logeait sur la gauche du but alors qu’Habib Diarra ne pouvait que dévier au fond de ses propres filets (1-0, 61e). Mené, Sunderland réagissait et faisait reculer Liverpool. Des Reds qui ont su tenir jusqu’au bout pour s’imposer 1-0. Toujours sixième de Premier League, Liverpool revient à trois points du top 4 et de Manchester United.