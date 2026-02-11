Equipe nationale féminine de basketball : Cheikh Sarr nommé nouvel entraineur principal

La Fédération sénégalaise de basketball (FSB) annonce, ce mercredi 11 février, avoir nommé Cheikh Sarr au poste d’entraineur principal de l’équipe nationale féminine de basketball, dans un communiqué.



La FSB dit avoir opté pour un «technicien expérimenté et fin connaisseur du basket africain», qui «apporte avec lui une vision ambitieuse, une rigueur de travail reconnue et une forte culture de la performance», avec pour ambition «de renforcer la compétitivité de l’équipe et de porter haut les couleurs du pays sur la scène continentale et internationale».



Après un passage récent au Rwanda, le technicien sénégalais retrouve un poste qu’il a occupé entre 2017 et 2019. Il remplace Otis Hughley Jr, qui avait conduit les Lionnes en demi-finale lors du dernier AfroBasket Women en août 2025.