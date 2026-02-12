CAN 2027 : la CAF débute les inspections techniques au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda

La 36e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2027) sera organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, du 19 juin au 18 juillet 2027. A plus de 15 mois du début de la compétition, la Confédération africaine de football (CAF) a débuté, ce mercredi 11 février, les inspections techniques des infrastructures qui devront accueillir l’événement.



Les visites d’inspection se poursuivront jusqu’au 17 février 2026 et porteront notamment sur l’état des pelouses, la sécurité, la sûreté et le niveau de préparation des stades et sites d’entraînement retenus pour la compétition, selon le site wiwsport.com.



En Tanzanie, les inspections concernent Dar Es Salaam (stade Benjamin Mkapa), Arusha et Zanzibar, où les stades Amaan et Fumba sont également évalués. Au Kenya, les experts visiteront les stades Kasarani, Nyayo et Talanta Sport, ainsi que le complexe Ulinzi et l’Académie kenyane des sports. En Ouganda, le programme inclut Entebbe et Kampala, avec une inspection du stade national Mandela et des sites d’entraînement désignés.



La CAF, conformément à ses statuts, à le pouvoir de retirer une CAN à un pays hôte, si elle le juge nécessaire. En 2022, en raison «du manque d'infrastructures et installations capables d'accueillir une CAN de classe mondiale», la Guinée s’était vue retirer l’organisation de cet événement.