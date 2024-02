Les États-Unis annoncent avoir détruit dix drones des Houthis et trois d'Iran

Ce qu'il faut retenir

■ Au cours de la nuit, des témoins ont fait état de frappes israéliennes à proximité de l'hôpital Nasser de Khan Younès, grande ville du sud du territoire où se cachent selon Israël des dirigeants locaux du Hamas. La ville est bombardée sans relâche depuis des semaines. Les hôpitaux du territoire ravagé, sous pression, sont au centre des préoccupations. Israël poursuit également ses raids meurtriers en Cisjordanie occupée.



■ La situation reste tendue au nord de l'enclave de Gaza, tout comme à la frontière nord d'Israël, avec le Hezbollah libanais. Les échanges sont quotidiens.



■ Les chefs de plusieurs organisations de l'ONU ont alerté ce mercredi : la suspension par plusieurs pays de leurs financements à l'Unrwa, l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens, va produire des « conséquences catastrophiques » pour la bande de Gaza. La Cnuced dresse un bilan terrible. Michael Ryan, un responsable de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a dénoncé que la population « meurt de faim » et « est poussée au bord du gouffre ».



■ Le chef du mouvement islamiste palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, est attendu ce jeudi en Égypte pour discuter d'une initiative formulée lors d'une réunion le weekend dernier à Paris entre le directeur de la CIA, William Burns, et des responsables égyptiens, israéliens et qataris.



■ Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, mardi 30 janvier, 26 900 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre dernier. Les morts sont en majorité des femmes, des adolescents et des enfants. On dénombre 66 000 blessés.



À Kerem Shalom, des manifestants israéliens bloquent l'aide humanitaire



Depuis une semaine, des manifestants israéliens, issus pour beaucoup des milieux de l’extrême droite, sont réunis à Kerem Shalom. C’est par ce point de passage entre Israël et Gaza, qu’entre l’aide humanitaire dans l’enclave palestinienne. Ces militants tentent de bloquer le passage des camions chargés de denrées alimentaires. Des affrontements avec la police israélienne éclatent régulièrement.

« Nous sommes arrivés ici, déjà déplacés de l’hôpital al-Shifa de Gaza », explique Umm Shadi, Gazaouie



L'armée israélienne continue, sans relâche de pilonner la bande de Gaza. En 24 heures, mercredi, les combats au sol et les bombardements ont fait 150 morts.



Les médiateurs internationaux s’efforcent, eux, d’arracher une nouvelle trêve dans cette guerre dévastatrice.



Mais dans ce petit territoire, assiégé et coupé de tout, « la population meurt de faim » dénonce un responsable de l’Organisation mondiale de la santé. L'aide humanitaire entre seulement au compte-goutte. Et 1,7 million des 2,4 millions d’habitants ont dû fuir leur foyer, se retrouvant sans rien, alors que les températures ne cessent de baisser.



La coordinatrice de l'ONU pour Gaza et le chef de la diplomatie américaine se sont réunis dans la nuit à Washington



Sigrid Kaag et Anthony Blinken se sont réunis dans la nuit de mercredi à jeudi à Washington pour discuter de la situation actuelle de l'Unrwa. Le chef de la diplomatie américaine a déclaré que les États-Unis « travaillaient toujours en étroite collaboration avec Sigrid Kaag, avec Israël, avec l'Égypte, et avec toutes les autres parties concernées afin de maximiser l'aide apportée à Gaza ».



« Il y a un certain nombre de questions dont nous devons également continuer à parler, (...) notamment des conditions sûres pour acheminer l’aide non seulement aux travailleurs humanitaires, mais aussi à ceux qui la reçoivent. Nous devons également parler du détournement de l’aide, et éviter tout risque potentiel que cette dernière tombe entre de mauvaises mains », a expliqué Sigrid Kaag, lors d'une déclaration faite avant la réunion.



À Sanaa, au Yémen, les nouvelles recrues Houthis défilent pour montrer leur soutien aux Palestiniens