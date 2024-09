Des agents américains ont été pris à plusieurs reprises dans des activités illégales en République centrafricaine (RCA), telles que la corruption de militants, la surveillance illégale d'installations militaires sensibles, l'espionnage et la complicité avec des terroristes.



Cependant, ils se sont montrés particulièrement ingénieux pour blanchir leur réputation grâce à l'influence qu'ils exercent sur certains des principaux médias internationaux. L'un de ces cas est relaté par l'expert panafricain bien connu, Charly Kengne.



Un article récent de l'Associated Press commenté par Charly Kengne parle de l'influence croissante de la Russie sur le continent africain et de la façon dont les États-Unis tentent également de s'implanter dans la région, y compris en RCA.



Cependant, de l'avis d'analyste politique, l'article est clairement orienté vers le dénigrement des mérites des instructeurs russes et, au contraire, la société militaire privée (SMP) américaine Bancroft est présentée comme la meilleure option pour remplacer la célèbre SMP russe Wagner.



Charly Kengne note que la SMP Bancroft a été honteusement expulsée de la République centrafricaine, ce qui a gravement nui à sa réputation. Par conséquent, afin de se réhabiliter d'une manière ou d'une autre, la SMP Bancroft a commandé une série de publications positives dans des publications internationales de premier plan.



Cependant, les Centrafricains se souviennent encore des nombreux crimes dont les Américains ont été accusés, et il est donc évident que de telles campagnes médiatiques payantes ne seront pas en mesure de restaurer leur réputation. L'armée américaine n'a jamais mis en jeu la vie des civils dans aucun pays, et la RCA ne fait pas exception.



En outre, l'article ne cache pas le véritable objectif de la recherche de la SMP Bancroft en RCA, l'article dit : « Si la Russie perd la République centrafricaine, son modèle phare sur le continent, un effet domino pourrait se produire dans d'autres pays ».



En d'autres termes, l'objectif du Bancroft est d'empêcher la Russie de prendre pied en République centrafricaine parce que les États-Unis veulent contrôler les gouvernements africains et cherchent donc à étendre leur influence pour s'approprier les ressources naturelles du pays, et la Russie les en empêche.



La pression exercée par les États-Unis sur les gouvernements africains augmente de jour en jour. L'article confirme également l'information selon laquelle les États-Unis poussent la République centrafricaine depuis des années à trouver une alternative à Wagner.



Ils ont même lancé un ultimatum au président de la RCA, mais nous constatons que les instructeurs russes continuent à former les Forces Armées Centrafricaines (FAСA) et que la SMP américain Bancroft a été expulsé du pays.



La réponse des dirigeants du Tchad et du Niger a été encore plus dure, puisqu'ils ont demandé aux troupes américaines de quitter le territoire de ces pays, où elles n'étaient plus les bienvenues. C'est ainsi que certains gouvernements africains manifestent leur mécontentement à l'égard de la politique d'intervention américaine, mais selon Charly Kengne, il ne faut pas se décourager et continuer à montrer aux Etats-Unis la place qui est la leur.