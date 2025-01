Les États-Unis renforcent la sécurité des frontières du Sénégal avec des équipements de pointe

D'une valeur totale de plus de 750 000 dollars américains (soit plus de 450 millions de francs CFA), ces équipements constituent une contribution majeure au renforcement des moyens opérationnels de la Gendarmerie.

La cérémonie de remise s’est tenue au Centre régional d'entraînement tactique de Thiès, en présence de représentants des deux pays. Cet événement démontre un soutien constant des États-Unis aux efforts du Sénégal pour assurer la sécurité de ses citoyens et de ses frontières.

Ce don s’inscrit dans le cadre d’un programme de coopération de quatre ans entre les deux nations, visant à améliorer les capacités des forces de sécurité sénégalaises à détecter et contrer les menaces. L'objectif est également de lutter efficacement contre les trafics illicites, qu’il s’agisse de stupéfiants, d’armes ou d’êtres humains. Par des initiatives communes de formation et de partage des ressources, ce partenariat contribue à renforcer la sécurité nationale et régionale, tout en consolidant les liens entre les États-Unis et le Sénégal.

Lors de son discours, l’ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Michael Raynor, a déclaré :

« Les États-Unis sont honorés d’appuyer les efforts du Sénégal pour protéger ses frontières. En fournissant des équipements modernes et de haute qualité, nous renforçons les capacités opérationnelles de la Gendarmerie nationale. Ce partenariat continu illustre notre engagement indéfectible envers la sécurité et le bien-être du peuple sénégalais. »